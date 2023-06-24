Лесной пожар в районе турецкого курорта Мармарис взят под контроль

МУГЛА. КАЗИНФОРМ - Эпицентр пожара в лесной зоне расположен недалеко от поселка Сарьяна. В тушении пожара участвуют 9 вертолетов, 6 самолетов, сотрудники пожарной службы и лесники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Губернатор Муглы Орхан Тавлы сообщил, что работа в регионе продолжается.

«Лесной пожар в Мармарисе взят под контроль. Команды работают над тушением с воздуха и с земли», - сказал Тавлы.

Тавлы также следит за работой команд на месте.

Как ранее сообщалось, по данным полиции, в районе микрорайона Сарьяна, где впервые начался пожар, был обнаружен обгоревший труп мужчины. По данному факту ведется расследование.