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Лесной пожар в районе турецкого курорта Мармарис взят под контроль

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Июня 2023, 11:46
Лесной пожар в районе турецкого курорта Мармарис взят под контроль Кадр из видео/ twitter.com/anadoluajansi

МУГЛА. КАЗИНФОРМ - Эпицентр пожара в лесной зоне расположен недалеко от поселка Сарьяна. В тушении пожара участвуют 9 вертолетов, 6 самолетов, сотрудники пожарной службы и лесники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Губернатор Муглы Орхан Тавлы сообщил, что работа в регионе продолжается.

«Лесной пожар в Мармарисе взят под контроль. Команды работают над тушением с воздуха и с земли», - сказал Тавлы.

Тавлы также следит за работой команд на месте.

Как ранее сообщалось, по данным полиции, в районе микрорайона Сарьяна, где впервые начался пожар, был обнаружен обгоревший труп мужчины. По данному факту ведется расследование.

Пожар в лесной зоне в районе куротного Мармариса вспыхнул в пятницу.


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