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    Лесной пожар в области Абай локализован

    14 Июня 2023, 21:54

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Лесной пожар в области Абай локализован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, 14 июня в 21:00 по итогам облета и оценки оперативной обстановки Маратом Кульдиковым объявлена локализация по природному пожару на территории природного резервата «Семей орманы» в области Абай.

    «При этом с учетом складывающейся обстановки произведена перегруппировка сил и средств для сосредоточения основных усилий по тушению локальных очагов тления и недопущения возникновения новых.

    До полной ликвидации будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом», - дополнили в ведомстве.

    Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре в области Абай.

    1800 человек продолжают тушить пожар. Объявлен сбор помощи пострадавшим.

    Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Регионы Казахстана МЧС Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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