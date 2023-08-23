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    12:46, 23 Август 2023 | GMT +6

    Лесной пожар в Наурзумском заповеднике ликвидирован

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Все очаги горения на территории лесничества в Наурзумском заповеднике Костанайской области ликвидирован. Предварительная площадь горения 807 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    По информации оперативного штаба костанайского ДЧС пожар на территории Бишагашского лесничества в Наурзумском заповеднике ликвидирован 22 августа в 18:10. Предварительная площадь горения 807 га.

    На другом участке, где горел сухой камыш на предварительной площади 10 га, пожар ликвидирован 22 августа в 18:10.

    На третьем участке в районе отделения Карамайшы общими усилиями сотрудников ДЧС и работников заповедника пожар локализован 22 августа в 18:53. Производится окарауливание и дополнительная опашка по периметру возгорания.


    В локализации задействованы 30 человек из числа сотрудников заповедника и 15 единиц техники.

    Причина и общая площадь пожара устанавливается.

    Напомним, 21 августа сразу несколько очагов горения было обнаружено в Наурзумском заповеднике Костанайской области. От огня пострадал рабочий заповедника, 1966 г.р.. Он доставлен в хирургическое отделение ЦРБ Наурзумского района, состояние средней степени тяжести.


    Теги:
    Пожар Костанайская область ДЧС МЧС Происшествия, ЧС для mail.ru
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