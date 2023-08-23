Лесной пожар в Наурзумском заповеднике ликвидирован

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Все очаги горения на территории лесничества в Наурзумском заповеднике Костанайской области ликвидирован. Предварительная площадь горения 807 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации оперативного штаба костанайского ДЧС пожар на территории Бишагашского лесничества в Наурзумском заповеднике ликвидирован 22 августа в 18:10. Предварительная площадь горения 807 га.

На другом участке, где горел сухой камыш на предварительной площади 10 га, пожар ликвидирован 22 августа в 18:10.

На третьем участке в районе отделения Карамайшы общими усилиями сотрудников ДЧС и работников заповедника пожар локализован 22 августа в 18:53. Производится окарауливание и дополнительная опашка по периметру возгорания.

В локализации задействованы 30 человек из числа сотрудников заповедника и 15 единиц техники.

Причина и общая площадь пожара устанавливается.

Напомним, 21 августа сразу несколько очагов горения было обнаружено в Наурзумском заповеднике Костанайской области. От огня пострадал рабочий заповедника, 1966 г.р.. Он доставлен в хирургическое отделение ЦРБ Наурзумского района, состояние средней степени тяжести.