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    Лесной пожар в Калифорнии почти уничтожил деревушку

    27 Июля 2021, 17:42

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – Лестные пожары уже не первую неделю бушуют в Калифорнии. Огонь уничтожил почти полностью деревушку Индиан-Фоллс на северо-западе американского штата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Сгорели десятки домов и построек. О жертвах не сообщается.

    Сильный ветер и засуха осложняют тушение. Кроме того, над местами возгорания из восходящих потоков воздуха формируются грозовые «огненные облака». Есть риск возникновения новых пожаров.

    Тяжёлая ситуация сохраняется в соседнем Орегоне. Там сгорело около двух тысяч квадратных километров леса. Под контроль удалось взять чуть больше половины площади возгорания. На борьбу с огнём брошены 2200 специалистов.

    Напомним, ранее американский штат Калифорния на фоне гигантских лесных пожаров обратился с просьбой о помощи извне. Губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом попросил о содействии Канаду, Австралию, а также ряд других штатов США.

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    Происшествия США Мировые новости Пожар
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