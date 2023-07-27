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    Лесной пожар в Бескарагайском районе области Абай ликвидирован

    27 Июля 2023, 09:33

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По информации представителей ГЛПР «Семей орманы», 26 июля в 18 часов лесной пожар в Бескарагайском районе полностью ликвидирован на площади 385 га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Абай.

    Напомним, 15 июля в противопожарную службу поступило сообщение о том, в Бегеневском лесничестве горит сухая трава и имеется угроза лесному фонду. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГЛПР «Семей орманы» и ДЧС области Абай.

    По прибытию было установлено, что произошло возгорание лесного массива.

    Тушение осложнялось неблагоприятными погодными условиями: высокой температурой воздуха, сильным порывистым ветром и наличием густо растущих культур.

    Но благодаря героической самоотверженности и оперативным действиям лесников и пожарных, которые, несмотря на жаркую погоду, боролись с огнем, возгорание удалось полностью ликвидировать.

    ДЧС области Абай призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

    8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 15 лесников погибли при пожаре. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия МЧС Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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