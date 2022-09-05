Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Лесной пожар тушат в ВКО

    5 Сентября 2022, 01:38

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На территории КГУ «Зыряновское лесное хозяйство» Быковское лесничество загорелась трава и кустарник. Предварительная площадь пожара - 167 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «Незамедлительно была организована работа лесников пожарных ДЧС ВКО, местных исполнительных органов. Работа по ликвидации осложнена труднодоступной горной местностью. Предварительная площадь пожара- 167 га. Для визуального обследования задействован самолет АН-2 Казавиалесоохраны. Угрозы населенным пунктам нет», - говорится в сообщении ДЧС.

    По данным ведомства, всего в ликвидации задействовано 344 человека и 25 единиц техники ДЧС ВКО, Лесхоза, МИО и Казавиалесохраны.

    В тушении пожара задействован вертолет АП ВКО МИ-8 с водосливным устройством. На данный момент произведено три сброса воды объемом 9 тонн.

    В ДЧС ВКО и на месте пожара работают оперативные штабы.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Видео Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    Президент – не сакральная фигура, которая стоит выше народа - Касым-Жомарт Токаев
    Касым-Жомарт Токаев: Аул – золотая колыбель нашего народа
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    3 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане