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    Лесной пожар тушат в турецкой Анталье

    12 Сентября 2022, 01:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пожар, вспыхнувший в лесной зоне недалеко от населенных пунктов в районе Кумлуджа Антальи, был локализован с помощью авиации и наземных сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету Dünya.

    Уточняется, что пожар вспыхнул в лесном массиве в районе Ортакейском квартала Ташлычай.

    Причины возгорания пока не установлены.

    Сообщается, что были отправлены группы Регионального управления лесного хозяйства.

    «Бригады, которые взяли огонь под контроль с воздуха и с земли, продолжают свои работы по тушению. Задействованы три вертолета, два самолета и девять единиц техники. По предварительным данным в результате пожара пострадало полгектара земли», - говорится в публикации издания со ссылкой на директора Регионального управления лесного хозяйства Антальи Ведата Дикича.

    Фото с сайта Dünya.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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