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    Лесной пожар произошел в резервате «Ертис орманы» в Павлодарской области

    14 Апреля 2023, 23:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в Баимбетском лесничестве. В тушении вместе с наземной техникой и людьми задействовали вертолет «Казавиаспаса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «13 апреля в 12:50 поступило сообщение о том, что на территории лесного фонда Баимбетского лесничества РГУ ГЛПР «Ертис орманы» происходит горение с последующим переходом на территорию Российской Федерации», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    По запросу руководства резервата «Ертис орманы» в 14:38 в Шакинский сельский округ района Аккулы направили колонну ДЧС Павлодарской области для оказания помощи в тушении пожара на территории Первомайского и Баймбетского лесничеств.

    На место происшествия выехали 4 автоцистерны, командно-штабная машина, автомобиль «Вахтовка» высокой проходимости. Для мониторинга и оценки обстановки на место вылетал вертолет «Казавиаспас» с заместителем начальника ДЧС, руководством областной территориальной инспекции и управления недропользования.

    «В 20:08 пожар на территории РГУ ГЛПР «Ертис орманы» локализовали работники лесного хозяйства (92 рабочих), 24 единицы техники и сотрудники ДЧС Павлодарской области: 25 человек личного состава и 6 единиц техники», - дополнили в ведомстве.


    Ранее сообщалось, что три гектара тростника выгорело на побережье Каспийского моря.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Видео Регионы Пожар Павлодар
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