Лесной пожар продолжает бушевать в Калифорнии: разрушено более тысячи зданий

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – Лесной пожар «Дикси», разбушевавшийся в Калифорнии, стал одним из самых разрушительных пожаров в истории американского штата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на San Francisco Chronicle.

По данным пожарного управления штата, пожар уже охватил территорию более 202 тысяч гектар.

Помимо этого, пожар уничтожил 1027 строений, в том числе 547 отдельных жилых домов, восемь многоквартирных домов, 131 нежилой коммерческий объект, восемь многофункциональных коммерческих и жилых построек и 333 второстепенных строения.

Таким образом, пожар «Дикси» занял 15-е место среди самых разрушительных пожаров в истории штата. К тому же, он уже был признан вторым по величине лесным пожаром в истории штата.

Начавшийся 14 июля, пожар продолжает бушевать в нескольких округах, а именно в Бьютт, Плумас, Лассен и Техама.

На этой неделе в штате ожидаются более жаркие и сухие погодные условия, в том числе вероятность грозы в конце недели, и все еще существует вероятность увеличения пожара.

В результате возгорания уже пострадали трое пожарных.



