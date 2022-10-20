Леса в Германии вымирают из-за нашествия жука-короеда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Германии Франконский лес во многих местах сейчас напоминает лунный пейзаж. Четверть огромного елового леса на северо-востоке Баварии уже погибла из-за нашествия жука-короеда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

«Во Франкенвальде мы наблюдаем масштабное вымирание лесов. Это катастрофа, - говорит лесничий Маттиас Линдиг. - То, что создавалось поколениями разрушено всего за три года».

В жаркую и сухую погоду монокультуры ели в Германии становятся легкой добычей для жуков. С апреля численность жуков-короедов снова резко возросла.

«Примерно 100 или 80 лет назад короед обычно давал всего одно поколение в год, - объясняет энтомолог Ханнес Лемме. - Но из-за повышения температуры в последние десятилетия мы наблюдаем, что в еловых регионах появляются два-три поколения. В долгосрочной и среднесрочной перспективе это приведет к тому, что во многих регионах ель больше не сможет выжить. Одна ель может быть поражена примерно 500-1000 короедами, они убивают дерево и размножаются, производя 20 000 молодых жуков. Вот почему это происходит так быстро. Когда-то с одним поколением в год можно было справиться, но с тремя это становится трудно».

Для борьбы с крошечным пятимиллиметровым короедом привлекается тяжелая артиллерия в виде харвестеров. Пораженные деревья находят и вырубают. Еще один выход - высадка «леса будущего» со смешанными породами деревьев.