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    Леопард появился в биоцентре Семея

    21 Января 2022, 21:45

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В детском биологическом центре Семея появился новый питомец – дальневосточный леопард, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Краснокнижного хищника привезли из Южного Казахстана. Леопарда зовут Лорд и ему всего шесть лет. Питомца поместили в специальный вольер, который находится в зимнем корпусе.

    «Кормим леопарда в день два раза. К нам он ехал два дня, но чувствует себя хорошо. Хочется еще раз сказать спасибо спонсорам за такой подарок», - отметил директор биоцентра Сейсен Масалимов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Общество Животные
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