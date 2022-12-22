Леонид Млечин о книге про Кантар: Надеюсь, Президент Токаев ее прочитает

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Российский писатель Леонид Млечин, чья книга о январских событиях в Казахстане была представлена недавно в Москве, анонсировал презентацию в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Я был уверен, что 24 декабря в Алматы я смогу представить свою новую книгу «Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков», посвященную потрясшим всех событиям уходящего года. Но, к сожалению, вирус, который мучает нас уже несколько лет, добрался и до меня. Врачи запретили летать и с кем бы то ни было встречаться. Поэтому презентация книги в Казахстане откладывается до января. Надеюсь, у меня будет возможность рассказать о том, почему я взялся за написание этой книги о столь важных событиях. О том, как я собирал материалы, как беседовал с участниками произошедшего, как снимал места, где разворачивалась эта драма. Коллеги уже обо многом меня спрашивают. Как я понимаю, всех интересует вопрос: брал ли я интервью у Президента Токаева относительно январский событий. Интервью не было. Президент был осведомлен о моем желании выпустить такую книгу, однако с моей работой ни до, ни после издания он еще не знакомился. Надеюсь, что и у Главы государства найдется время ее прочитать», - сказал Леонид Млечин.

По словам писателя, на его YouТube-канале «История Леонида Млечина» на этой неделе публикуется многосерийный фильм, посвященный январским событиям. Новая серия выходит каждый день.

«Мне кажется, январские события 2022 года в Казахстане еще недооценены, и они явно станут сюжетами книг и фильмов», - резюмировал Л.Млечин.

Ранее сообщалось о том, что в Посольстве Казахстана в России состоялась презентация книги Леонида Млечина «Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков».



