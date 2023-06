Лекарство от рака на основе витамина С и мышьяка разрабатывает казахстанский профессор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстано-американский биолог и ученый Назарбаев Университета Дос Сарбасов завершает разработку лекарства, которое заставит самоуничтожаться мутировавшие раковые клетки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу университета.

Лекарство Доса Сарбасова совместно с американским препаратом на основе мышьяка в малых дозах показало эффективность против KRAS-мутантных клеток, которые встречаются в 95 процентах случаев рака поджелудочной железы, 30 процентах - в случаях рака толстой кишки и 20 процентах - при раке легких.

KRAS-ген - маленький регуляторный белок, который , который передает сигналы ростовых факторов для активного деления клеток. Ростовые факторы в большом количестве присутствуют в организме зародыша и стимулируют активный рост. Со временем развития концентрация ростовых факторов падает, взрослый организм перестает расти и способен лишь поддерживать регенерацию клеток.

«Когда KRAS мутирует, он становится постоянно включенным, тем самым ведет к постоянной активации процесса деления, то есть к росту опухоли. На сегодня этот вид мутаций неизлечим, больные раком поджелудочной железы не живут дольше полутора-двух лет. Этот тип рака наиболее серьезная проблема современной онкологии», - рассказал Дос Сарбасов.

Группа ученых во главе с Сарбасовым выяснила, что KRAS-мутантные клетки очень чувствительны к глюкозному голоданию. Без нее раковые клетки начинают производить радикалы и самоуничтожаются.

Так как лишить человеческий организм глюкозы невозможно, ученые взяли произведенные клетками радикалы и объединили их со стероизомером витамина С - D-VC. KRAS-мутантные клетки воспринимают его как глюкозу, поглощают, что заставляет клетки «стрессовать» и впоследствии - самоуничтожаться.

Препарат доказал свою эффективность при применении совместно с американским лекарством на основе мышьяка в малых дозах. Они дополняют и усиливают действие друг друга.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердило эффективность препарата и выдало разрешение на лечение людей. По словам Сарбасова, сейчас он изучает казахстанское законодательство, чтобы поставить процесс клинических испытаний в стране на качественный уровень.

Справочно

Дос Сарбасов родился в Алматы. В 24 года он уехал из Казахстана в США по обменной программе КазНУ. Эта программа помогла ему поступить в аспирантуру Медицинского университета Арканзаса, где он защитил докторскую диссертацию по биохимии и молекулярной биологии. C 1999 по 2006 годы работал в Whitehead Institute for Biomedical Research при MIT - Massachusetts Institute of Technology. Затем его пригласили заведовать научной лаборатории в ведущий онкологический центр в США - MD Anderson Cancer Center.

Активно сотрудничал с учеными из Казахстана и подготовил 5 PhD студентов из КазНУ и ЕНУ. В 2019 году он принял решение вернуться в Казахстан, чтобы развивать отечественную науку в стенах Назарбаев Университета. В начале октября Дос Сарбасов возглавил National Laboratory Astana при НУ, где работают ведущие казахстанские исследователи в области биомедицины, энергетики и возобновляемых ресурсов.