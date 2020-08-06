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    Лекарства продавала медработник сельской амбулатории в ЗКО

    6 Августа 2020, 21:53

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Работник сельской амбулатории Сырымского района Западно-Казахстанской области занималась спекуляцией лекарствами из своего дома. У нее было изъято около 50 единиц лекарственных препаратов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации прокуратуры ЗКО, по области выявлены 45 фактов нарушения правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

    К административной ответственности привлечены 38 лиц, конфисковано 6 029 упаковок, 31 615 ампул, 5 флаконов лекарственных средств и 2 600 медицинских изделий на общую сумму 11 млн тенге. Зарегистрированы 2 уголовных дела по факту хищения лекарственных средств.

    Так, путем мониторинга выявлен факт реализации лекарственных средств работником сельской амбулатории Сырымского района. В ее доме изъято около 50 единиц лекарственных препаратов. Кроме этого, прокуратурой района Бәйтерек ЗКО выявлен факт кражи лекарственных препаратов, выделенных в рамках гуманитарной помощи. Волонтеры и сотрудники акимата передали лекарственные препараты в районную больницу. В результате, обнаружена недостача 91 упаковки лекарственных средств. В настоящее время по этим фактам проводятся досудебные расследования.

    Для обеспечения неотвратимости наказания виновных лиц ход расследования уголовных дел и рассмотрения административных материалов находится на контроле прокуратуры. Одновременно, в целях пресечения фактов нарушения прав добросовестных предпринимателей, активизировали работу мобильные группы по защите бизнеса, созданные при прокуратуре.

    Кроме того, органы прокуратуры обеспечивают законность при принятии мер за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

    За нарушение установленных карантинных ограничений, в том числе масочного режима, предусмотрена ответственность по части 1 статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях, влекущая штраф на физических лиц в размере 30 МРП. По этой статье к ответственности по области уже привлечены 304 лица.

    К примеру, за управление транспортом без маски наложен штраф на водителя автобуса по маршруту №2 города Уральска. Аналогично наложен штраф на водителя автотранспорта, жителя Уральска за передвижение по городу после 23:00 часов без крайней необходимости.

    Прокуратура области напоминает, что при признании вины законодательство предоставляет право виновному лицу в течение 7 суток оплатить половину штрафа. В ином случае, исходя из конкретных обстоятельств дела, уполномоченный орган вправе самостоятельно сократить размер штрафа на 1/3 (30%).

    На сегодняшний день мобильные группы продолжают свою работу, о фактах завышения цен на лекарственные средства граждан просят сообщать по телефону 8 (7112) 51-06-96.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Генпрокуратура Здравоохранение Общество
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