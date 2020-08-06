Лекарства продавала медработник сельской амбулатории в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Работник сельской амбулатории Сырымского района Западно-Казахстанской области занималась спекуляцией лекарствами из своего дома. У нее было изъято около 50 единиц лекарственных препаратов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации прокуратуры ЗКО, по области выявлены 45 фактов нарушения правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

К административной ответственности привлечены 38 лиц, конфисковано 6 029 упаковок, 31 615 ампул, 5 флаконов лекарственных средств и 2 600 медицинских изделий на общую сумму 11 млн тенге. Зарегистрированы 2 уголовных дела по факту хищения лекарственных средств.

Так, путем мониторинга выявлен факт реализации лекарственных средств работником сельской амбулатории Сырымского района. В ее доме изъято около 50 единиц лекарственных препаратов. Кроме этого, прокуратурой района Бәйтерек ЗКО выявлен факт кражи лекарственных препаратов, выделенных в рамках гуманитарной помощи. Волонтеры и сотрудники акимата передали лекарственные препараты в районную больницу. В результате, обнаружена недостача 91 упаковки лекарственных средств. В настоящее время по этим фактам проводятся досудебные расследования.

Для обеспечения неотвратимости наказания виновных лиц ход расследования уголовных дел и рассмотрения административных материалов находится на контроле прокуратуры. Одновременно, в целях пресечения фактов нарушения прав добросовестных предпринимателей, активизировали работу мобильные группы по защите бизнеса, созданные при прокуратуре.

Кроме того, органы прокуратуры обеспечивают законность при принятии мер за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

За нарушение установленных карантинных ограничений, в том числе масочного режима, предусмотрена ответственность по части 1 статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях, влекущая штраф на физических лиц в размере 30 МРП. По этой статье к ответственности по области уже привлечены 304 лица.

К примеру, за управление транспортом без маски наложен штраф на водителя автобуса по маршруту №2 города Уральска. Аналогично наложен штраф на водителя автотранспорта, жителя Уральска за передвижение по городу после 23:00 часов без крайней необходимости.

Прокуратура области напоминает, что при признании вины законодательство предоставляет право виновному лицу в течение 7 суток оплатить половину штрафа. В ином случае, исходя из конкретных обстоятельств дела, уполномоченный орган вправе самостоятельно сократить размер штрафа на 1/3 (30%).

На сегодняшний день мобильные группы продолжают свою работу, о фактах завышения цен на лекарственные средства граждан просят сообщать по телефону 8 (7112) 51-06-96.