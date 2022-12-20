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    Легковушка вылетела с моста на развязке в Алматы

    20 Декабря 2022, 11:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ночью автомобиль «Toyota Camry» слетел с моста на развязке по проспекту Рыскулова на пересечении с улицей Кудерина. Пострадали три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места ДТП появилось в Сети.

    «Ночью на Рыскулова – Кудерина с моста вылетела тачка. Слава богу, все живы», - говорится в посте.

    В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что авария произошла 20 декабря в 01:50 ночи в Алатауском районе.

    «Водитель гражданин Н., 2002 года рождения, управляя машиной марки «Toyota Camry», следуя по проспекту Рыскулова в западном направлении, на пересечении с улицей Кудерина, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на препятствие – металлическое ограждение с западной стороны путепровода, далее продолжив движение, допустил опрокидывание с моста», - уточнили в ДП.

    В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в одну из больниц города.

    «Кроме того, медицинская помощь понадобилась двум его пассажирам, гражданину Г. 1999 года рождения и гражданину К. 2003 года рождения, они также были доставлены в медучреждения. Данный факт принят в производство сотрудниками полиции Алатауского района», - добавили в полиции Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия Транспорт
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