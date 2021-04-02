Легковушка врезалась в КамАЗ в Алматы: водитель погиб

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы легковушка врезалась в КамАЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции города Алматы сообщили, что авария произошла на Абайских дачах по ул. Карьерная в Наурызбайском районе 1 апреля в 12 часов.

«Водитель гр.О. 2001 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-211440», следовал по ул. Карьерная в северном направлении, напротив дома 16 выехал на полосу предназначенного для встречного движения, где допустил столкновение с самосвалом «КамАЗ» под управлением гр.М., следовавшим по ул.Карьерная в южном направлении. В результате ДТП водитель авто «ВАЗ-211440» скончался на месте происшествия. А его пассажир 2002 года рождениябыл госпитализирован в одну из больниц города. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.4 УК РК», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.