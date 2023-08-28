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    Легковушка въехала в остановку в Алматы: семь человек пострадали

    28 Августа 2023, 15:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель «Mercedes» не справился с управлением и допустил наезд на остановочный комплекс. Несколько человек пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места присутствия появилось в сети.

    В департаменте полиции города сообщили, что ДТП произошло 28 августа в 12:20.

    Водитель, гражданин А., 1987 года рождения, управляя автомашиной марки «Mercedes», следовал по улице Абылай хана в южном направлении. Он, совершая левый поворот на проспект Райымбека, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на остановочный комплекс.

    «В результате данного ДТП пострадали 7 человек, находившихся на остановке. Они доставлены в медицинские учреждения города. Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрировано и принят в производство сотрудниками УП Алмалинского района», - проинформировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Авто
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