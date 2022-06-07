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    Легковушка упала в реку в Актюбинской области: водитель погиб

    7 Июня 2022, 21:27

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Алгинском районе Актюбинской области легковой автомобиль упал в реку Карахобда при повороте со степной дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Инцидент произошел 6 июня рано утром. 55-летний водитель автомашины марки «ЗАЗ-Шанс» не справился с управлением при повороте вдоль реки и допустил опрокидывание автотранспорта.

    «Рано утром 6 июня житель поселка Курайли ехал на автомашине «ЗАЗ-Шанс» по степной дороге в Алгинском районе. При повороте вдоль реки Карахобда, не справившись с рулевым управлением, мужчина допустил опрокидывание автотранспорта в реку.

    Затем вода заполнила салон автомобиля и водитель погиб. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия
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