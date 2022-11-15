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    Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в Талдыкоргане

    15 Ноября 2022, 13:20

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    ДТП с участием легковой автомашины и автобуса произошло вечером 14 ноября на улице Сланова в Талдыкоргане. Виновником ДТП оказался 51-водитель автомобиля Honda Odyssey, который допустил столкновение со встречно идущим автобусом Isuzu.

    Согласно медицинскому освидетельствованию, мужчина за рулем Honda находился в алкогольном опьянении. В городскую больницу с места ДТП были доставлены 7 пострадавших, которых после медобследования отправили на амбулаторное лечение.

    По факту собран материал, предусмотренный ст.608 ч.3 КоАП РК «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств».

    Ответственность виновника дорожной аварии будет рассмотрена судом.

    С начала года в регионе привлечены к ответственности 460 водителей, уличенных в управлении автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. По вине пьяных автолюбителей зарегистрировано 18 ДТП, в которых погибли 5 человек и 29 травмированы.
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