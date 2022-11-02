Легковушка столкнулась с бензовозом в ВКО - один водитель погиб

2 Ноября 2022, 18:30

2 Ноября 2022, 18:30

Легковушка столкнулась с бензовозом в ВКО - один водитель погиб

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза произошло в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«2 ноября около 07:15 часов на 16 км трассы Усть-Каменогорск- Рахмановские ключи, в Глубоковском районе, 48-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель Lada Granta от полученных телесных повреждений скончался на месте дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Фото: polisia.kz