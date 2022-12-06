Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Легковушка провалилась под лед в ВКО: погибла женщина

    6 Декабря 2022, 23:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщила о факте гибели человека на водоеме в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

    Несмотря на постоянные предупреждения МЧС, а также освещение резонансных и трагических случаев, граждане продолжают пренебрегать вопросами безопасности на льду.

    Сегодня в 19:44 из Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о том, что в Самарском районе ВКО на Бухтарминском водохранилище, в районе переправы «Кызыл ту» при переправе по льду провалился в воду легковой автомобиль (в салоне автомашины находилось пять человек из них четыре человека выбрались). В результате утонула женщина 1950 года рождения.

    На место выехали подразделения и личный состав ДЧС ВКО.

    По информации ответственных подразделений на территории, где произошел данный факт – имеется указатель, сообщающий о запрете выезда на лед.

    С каждым днем температура воздуха за окном понижается, но нужно помнить, что в данный период лед обманчив, в связи с чем МЧС напоминает, что выход, а тем более выезд на лед может привести к трагедии.

    Толщина льда на любом водоеме неравномерна. Опасными являются места скопления снега, у береговой линии, у зарослей камыша, растительности.

    Для безопасного проезда легковых автомобилей толщина ледяного покрова должна быть не менее 30 см, для грузовых автомобилей в зависимости от массы самого автомобиля – от 70 см.

    МЧС напоминает: до открытия официально разрешенных ледовых переправ выезд автотранспортных средств на лед категорически запрещен!
    Восточно-Казахстанская область Происшествия Транспорт МЧС Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Машина провалилась под лед на реке в Атырау
    Прямая ответственность руководства компании - Алихан Смаилов о гибели работника АМТ
    Гибель рабочего на «АрселорМиттал Teмиpтay»: возбуждено уголовное дело
    Функции МЧС по предупреждению чрезвычайных ситуаций забыты – сенатор
    Популярное
    1 Избран новый председатель Верховного суда РК
    2 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
    3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
    4 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
    5 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
    Новости партнеров