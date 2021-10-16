Легковушка повисла на перилах моста в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в результате дорожно-транспортного происшествия легковой автомобиль повис на ограждении моста, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Инцидент произошел вчера вечером на мосту в районе поселка Заречный. Водитель автомашины марки « DAF» не уступил дорогу попутной автомашине и столкнулся с автомашиной марки «Kia», которая вылетела и повисла на ограждении моста.

«На мосту в районе поселка Заречный водитель автомашины марки «DAF» при перестроении не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся в попутном направлении и допустил столкновение с автомашиной «Kia». В результате ДТП, автомашина Kia повисла на ограждении моста. Жертв и пострадавших нет», - прокомментировал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

За 9 месяцев на дорогах Актюбинской области зарегистрировано 391 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибло 68 человек и 520 получили различные травмы.

При этом, основной причиной дорожно-транспортных происшествий является в первую очередь личная недисциплинированность водителей, в следствие чего создаются условия для таких нарушений, как выезд на встречную полосу движения, превышение скорости движения, нарушение маневрирования, нарушение правил проезда пешеходных переходов и управление транспортными средствами в утомленном состоянии.

«С начала года сотрудниками полиции при надзоре за дорожным движением пресечено порядка 70тысяч нарушений ПДД РК, из них 6,5тысяч нарушений скоростного режима и более тысячи фактов выезда на встречную полосу движения», - добавил Е. Саркулов.