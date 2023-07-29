Легковушка перевернулась в центре Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на одной из центральных улиц, автомобиль снес столб и перевернулся. Водитель не пострадал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кадры с места дорожно-транспортного происшествия пользователи разместили в социальных сетях. Многие недоумевают, каким образом водитель сбил столб.

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Публикация от Петропавловск Казахстан СКО (@sko_kz)

«32-летний житель Петропавловска, управляя транспортным средством марки «Nissan Note», не справился с рулевым управлением и допустил наезд на опору уличного освещения, вследствие чего его автомашина опрокинулась. В результате ДТП водитель не пострадал, предварительно — трезв. Транспортное средство водворено на специализированную стоянку», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские собрали административный материал, который передадут в Специализированный административный суд города.