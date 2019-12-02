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    Легкоатлеты Казахстана выступили на международном марафоне ШОС в Китае

    2 Декабря 2019, 20:08

    КУНЬМИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские легкоатлеты Амир Байтуканов и Михаил Красилов приняли участие в 4-м международном марафоне Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем в минувшее воскресенье в городе Куньмине на юго-западе Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Лучшим из казахстанцев стал Амир Байтуканов, который преодолел марафонскую дистанцию в 42,195 км за 2 часа 35 минут. В интервью МИА «Казинформ» спортсмен поделился своими впечатлениями от пробежки: «Для меня это был дебютный забег в Куньмине. Бежалось очень тяжело из-за высоты. Город находится на высоте около 2 тыс. метров. Многочасовой перелет, акклиматизация после смены часового пояса – все это сказалось на результате. Несмотря на эти обстоятельства, в целом, ощущения от марафона только положительные».

    Победителями марафона среди мужчин и женщин стали представители Эфиопии и Кении. Эфиопский легкоатлет Дереде Дебеле Тулу финишировал первым с результатом 2 часа 13 минут и 18 секунд.

    Международный марафон ШОС в Куньмине проводится с 2016 года. В нем принимают участие профессионалы и любители здорового образа жизни из многих стран. В нынешнем соревновании участвовало около 20 тыс. бегунов.

    В конце 2019 года организаторы Куньминского марафона подали заявку на получение золотой лицензии для привлечения внимания к состязанию быстрейших легкоатлетов мира. В настоящее время он обладает бронзовым статусом Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    ШОС Спорт Китай
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