Легкая атлетика немного угасает в Казахстане – рекордсменка страны Варвара Назарова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская легкоатлетка Варвара Назарова побила не один рекорд на уровне страны и является одной из самых успешных представительниц данного вида спорта. В интервью Корреспонденту МИА «Казинформ» спортсменка рассказала об основных проблемах сферы и поделилась планами на будущее.



- Варвара, расскажите, как Вы пришли в легкую атлетику, как развивалась Ваша карьера?

- В легкую атлетику я пришла благодаря своей маме – она у меня тренер по этому виду спорта. Думаю, что, как и у других детей, чьи родители являются тренерами, у меня было не особо много выбора, чем заниматься (смеется). С самого малого возраста я ездила с мамой на сборы, на соревнования. А уже со второго класса я стала заниматься в группе, с детьми.

- Какие у Вас планы на будущее? Останетесь в спорте или займетесь чем-то другим?

- Конкретных планов на будущее пока нет, пока что стараюсь совмещать все и сразу, активно тренируюсь, выступаю, насколько это возможно в Казахстане. Я уже второй год работаю по программе Kids Athletics, мы тренируем детей в школах. Также подрабатываю в сфере продаж, стараюсь как-то зарабатывать деньги, потому что того, что я зарабатываю в спорте не совсем хватает для полноценной качественной жизни.

- Что самое сложной в этом виде спорта?

- Не могу сказать, что в легкой атлетике есть какие-то сложности, которых нет в других видах спорта. Наверное, здесь должно сойтись три фактора: это желание спортсмена и тренера тренироваться и побеждать, талант и трудолюбие. Если все это сходится, то никаких сложностей нет.

- Каким достижением гордитесь особенно?

- В последнее время я стало меньше позиционировать себя, как спортсмен, в отличие от того, как это было ранее. Что касается Вашего вопроса, наверное, это рекорд Казахстана – я несколько раз побила свой же рекорд. Наверное, это повод для гордости.

- Как Вы оцениваете развитие спорта в стране в целом? Получают ли спортсмены необходимую поддержку от государства?

- Не знаю, что происходит в других видах спорта, поэтому скажу о легкой атлетике: за последние 5-6 лет у нас есть хорошие улучшения в развитии. Построены новые манежи в Усть-Каменогорске и Астане. В скором будущем, насколько я знаю, открывают манеж в Алматы. Единственное – не совсем удобно то, что он находится фактически за городом и непонятно, как туда привлекать молодое поколение. Единственное поле для метателей находится возле «Алматы-Арена», это окраина города. Новый манеж также находится на окраине, что не совсем удобно для развития детского спорта. Также хотелось бы отметить Altay Athletics club, который поддерживает легкоатлетов Казахстана с международными стартами, с финансовой стороны. Думаю, что если бы не поддержка клуба, я бы наверное даже закончила со спортом. От ВКО сейчас идет огромная поддержка. Так как моя мама работает с юношами и юниорами в Казахстане, я знаю, что есть улучшение по вопросам экипировки сборной, молодежь стала чаще выезжать на различные международные соревнования. Когда мы были юниорами, с той же экипировкой было сложнее. Еще хотелось бы озвучить ситуацию, которая коснулась, в частности, и меня тоже. Этот проблема лояльности старших тренеров сборной к спортсменам. Чтобы попасть в сборную страны и выезжать с ней на международные старты, недостаточно выигрывать чемпионаты Казахстана и внутриказахстанские соревнования, а нужно просто быть в хороших отношениях со старшими тренерами. Здесь играет свою роль личная приязнь или неприязнь к спортсменам и к их тренерам. За последние 10 лет я не проиграла ни одного внутриказахстанского матча, и при этом ближайших конкурентов у меня нет. Никто не хочет развивать метание копья в легкой атлетике, непонятно, по какой причине. Я ссылаюсь на личную неприязнь к спортсменам. И о каких-то спортивных результатах тут речи быть не может. Таких случаев было несколько, я не первый спортсмен, у которого такие претензии к старшим тренерам. Есть люди, которые выступают, также выполняют нормативы, но их не везут на чемпионаты. Зато везут людей, которые ничего не сдали и не выполнили. В легкой атлетике в последние годы такая ситуация.

- Насколько казахстанский бизнес заинтересован в поддержке спортсменов?

- Сложно сказать. Возможно, в футболе и других игровых видах бизнес как-то еще заинтересован. Возможно, я просто не в курсе, но заинтересованности бизнеса в легкой атлетике я не вижу. Наш вид спорта немного угасает, в сравнении с другими видами спорта. Если говорить о популярности.

- Вас признают одной из самых красивых спортсменок страны. Ка Вы относитесь к такому статусу? Мешает или напротив, помогает такое внимание к Вашей персоне?

- Меня признавали одной из самых красивых спортсменок еще в 2019 году (улыбается). Это было давно и не могу сказать, что мне как-то помогло это звание. Более того, я никогда не претендовала на него. Я не особо люблю повышенное внимание к себе, такой уж я человек.

- Многие спортсменки с привлекательной внешностью имеют много подписчиков и становятся блогерами параллельно. Как обстоит с этим дело у Вас? Можете ли Вы назвать себя блогером?

- Блогером я себя точно назвать не могу. Если посмотрите мой Instagram, то убедитесь, что посты у меня выходят крайне редко. Особенно сейчас. Поскольку, как я уже отметила, я не очень люблю внимание к своей жизни, я не веду соцсети.

- Назовите основные проблемные вопросы, существующие в казахстанской легкой атлетике?

- Из проблем, которые сохранились по сей день, во-первых, это отсутствие спортивных баз в Казахстане. У нас всего один профессиональный стадион, где проводятся все казахстанские соревнования по легкой атлетике. Он в Алматы (центральный стадион), но даже он в приоритете для футболистов. Во-вторых, это отсутствие метательских полей и секторов, есть только один на «Алматы арена». А запасное поле около центрального стадиона в этом году покрыли искусственным газоном для футбола. В-третьих, это отсутствие малых стадионов для развития легкой атлетике в шаговой доступности. Для детей важна именно шаговая доступность. В-четвертых, дефицит профессиональных тренеров, которые могут выводить спортсменов именно на мировой уровень. В-пятых, поддержка юношей и юниоров в плане достойных зарплат. Из личного наблюдения: многие талантливые молодые спортсмены 16-20 лет делают выбор в пользу других профессий из-за отсутствия именно достойный зарплат. В-шестых, легкой атлетике нужны анонимные выборы старших тренеров! Так как в основном именно они решают судьбу многих спортсменов (сейчас это собрание друзей и приятелей).

- Спасибо за беседу!