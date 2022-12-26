Легенды среди нас - академик Молдабеков о феномене группы «Дос-Мукасан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Песни ансамбля «Дос-Мукасан», на заре своей популярности получившего имя «Казахский Битлз», звучат повсюду. Основатели группы, уже давно ставшие дедушками и воспитывающие внуков, сегодня находятся на пике своей славы. Взрывной всплеск интереса к коллективу с 55-летним стажем среди сегодняшней молодежи случился после выхода на экраны фильма «Дос-Мукасан». Почему эта картина смогла объединить разные поколения зрителей, как шла работа над ней, в чем ее историческая ценность, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал Меирбек Молдабеков - один из основоположников группы, ритм-гитарист ансамбля, академик Национальной академии наук, который в этом году отметил свое 75-летие.

- Меирбек Молдабекович, какими были Ваши впечатления от просмотра музыкального байопика с атмосферой 1960-х?

- Впечатления самые приятные как от самого фильма, так и от отзывов зрителей. Лента снята талантливо: сценарий захватывает сразу двумя острыми интригами, состав актеров подобран тщательно с учетом сходства актеров с прототипом как внешне, так и по характеру, да еще и с музыкальными данными. Понравилась реакция зрителей: представители старшего поколения не скрывали своих слез, а молодежь бурно выражала свои эмоции. Удивительно, но этот фильм объединял всех, кто был в зале: и стар, и млад. Двухчасовой фильм просмотрел на одном дыхании, мне показалось, что фильм длился всего две минуты.







- Когда, как и почему появилась идея сделать этот фильм?

- Идея снять такой фильм как бы витала в воздухе. Журналистами было написано немало о том, что вокально-инструментальный ансамбль «Дос-Мукасан» был кумиром молодежи 70-х годов прошлого века, выразителем ее культурных и духовных запросов. И, о том, что с выходом на музыкальную сцену ВИА «Дос-Мукасан» в 1967 году пробуждалось национальное самосознание казахской молодежи. Свое же воплощение эта идея получила три года назад, когда в Министерстве культуры РК было принято решение о финансировании съемок этого фильма.



- Как шла подготовка к съемкам, привлекали ли Вас к процессу работ?

- Подготовка к съемкам фильма началась три года назад. Команда фильма представила нам подготовленный ею сценарий. Мы вместе обсудили его, высказали свои замечания, предложения и пожелания, а в качестве представителей нашей группы для работы с командой фильма определили первого руководителя ансамбля Досыма Сулеева, действующего руководителя Мурата Кусаинова и поэта ансамбля Улыкпана Сыдыкова. В ходе проведения съемок до их завершения вносили корректировки в сценарий, конечно, все это согласовывали с командой фильма.





- Как Вы думаете, в чем главный месседж фильма?

- Мне кажется, здесь есть три составляющие. Историческое значение фильма в том, что он на конкретных фактах показывает правдивую и почти хронологическую историю зарождения и становления в Казахстане нового направления в казахской эстрадной музыке. Особенность в том, что у истоков ВИА «Дос-Мукасан» стояли не профессиональные музыканты, а будущие инженеры по автоматике и вычислительной технике - студенты Казахского политехнического института. Этот факт подчеркивает, что явление носило народный характер, и что истоки «Дос-Мукасана» - самые широкие слои молодежи.

(Фото из соцсетей)



Во-вторых, становление ансамбля проходило в борьбе разных видений морального облика казахстанской молодежи тех лет. С позиций восприятия новых течений и трендов молодежью всего мира и с точки зрения политического руководства бывшего СССР на советскую молодежь.

Есть и духовное начало фильма, ведь творчество ансамбля развивалось в мировом тренде, сохраняя в то же время свою самобытность, свой язык, народные музыкальные традиции, которые складывались в Великой степи тысячелетиями.





- Есть ли вымысел в фильме? Что хотели бы сказать об авторах и создателях фильма?

- Конечно, вымысел был, иначе фильм не был бы художественным. Вымышленной была собирательная роль сотрудника КГБ, который олицетворял те силы, которые не воспринимали ансамбль таким, какой он был, новые веяния в эстрадной музыке и настроениях молодежи 70-х годов.

Надо отдать должное авторам и создателям, всей команде фильма, которые проявили высокий художественный, профессиональный и организационный талант, приложили много физических, эмоциональных, духовных и творческих сил, вложили свои сердца, чтобы фильм получился таким: по кассовому сбору фильм «Дос-Мукасан» вышел на первое место, получил положительный отклик в душах благодарных зрителей.

Фото из соцсетей

- Расскажите об участниках ансамбля, чем они сейчас занимаются?

- Руководитель ансамбля Мурат Кусаинов со своим профессиональным коллективом, в составе которого солист Акжол Меирбеков, музыкант Ескаир Абаханов, сын Мурата, выпускник консерватории Данияр Кусаинов, а также Александр Литвинов - участник первого состава ансамбля - продолжают выступать на профессиональной сцене. Кстати, новая волна успеха поднялась после выхода на экраны фильма.

Остальные участники ансамбля - те, кто ушел в науку, продолжают работать. Досым Сулеев - академик НАН РК, Лукпан Сыдыков - профессор философии, они оба и сегодня трудятся в стенах родного Казахского политехнического института. Еще один участник ансамбля - Николай Буктуков - академик НАН РК, директор Института горного дела имени Д. А. Кунаева. Я тоже продолжаю заниматься наукой, в Институте космической техники и технологий. Я академик Национальной академии наук и Национальной инженерной академии РК. Наш добрист Алтынбек Умбетов занялся своим любимым искусством - изготовлением ювелирных изделий. Солист ансамбля Нуртас Кусаинов сейчас не выступает, на заслуженном отдыхе.

К сожалению, в «Дос-Мукасане» не обошлось без горьких и безвременных потерь. Бахыт Жумадилов, Шарип Омаров, Курманай Омарова покинули этот мир. Пока мы живы, они всегда будут в наших сердцах…





Благодаря действующему руководителю Мурату Кусаинову «Дос-Мукасан» продолжает выступать. На днях в Алматы во Дворце Республики с аншлагом прошел юбилейный концерт в честь 55-летия ансамбля вместе с эстрадно-симфоническим оркестром города.



- Помогало ли Вам творчество в занятиях наукой?

- Прямой связи между моим музыкальным творчеством и работой в области космоса нет, но та узнаваемость, которую я получил, как участник ВИА «Дос-Мукасан», всегда помогала мне в разных жизненных ситуациях, а также на различных встречах и переговорах.



- Хотели бы Вы, чтобы в Казахстане сняли фильм о космосе?

- Скажу прямо, хотел бы, чтобы появился фильм о космической отрасли в Казахстане! Наша страна достигла больших высот в освоении космоса, в создании космической инфраструктуры. Три космонавта - Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев, Айдын Аимбетов - прославили Казахстан на весь мир. Космодром Байконур был и остается нашей визитной карточкой во всем мире. Казахстан создал современную космическую инфраструктуру, включающую научно-технологическую, проектно-конструкторскую, производственную и сборочно-испытательную базы космической сферы. По мнению экспертов ведущих европейских компаний, Казахстан за короткое время в создании своей космической отрасли прошел путь, на который другие страны затрачивали несколько десятилетий. В этом немалая заслуга Национального космического агентства (Казкосмос), которое возглавлял Халық Каhарманы, Герой России, академик Национальной академии наук РК Мусабаев Талгат Амангельдиевич.



- Ваше пожелание зрителям?

- Все, кто смотрел фильм - и стар, и млад - выходили из кинозала одухотворенными, с чувством гордости за свой прославленный, ставший легендой ансамбль. Старшее поколение получает второе дыхание, а молодежь - высокие жизненные ориентиры. Песни узнаваемы всеми и любимы! Желаю всем, кто еще не сходил на фильм «Дос-Мукасан», обязательно посмотреть его и получить вдохновение!

- Спасибо Вам за интервью и с наступающим Новым годом!

Главное фото: almaty.tv

Фото из личного архива







