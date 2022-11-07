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    Легенду о небесных волках и фильм о Жамбыле увидят казахстанцы в 2023 году

    7 Ноября 2022, 20:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Даурен Абаев в ходе рабочей поездки в Алматы ознакомился с процессом съемок и монтажа нескольких кинопроектов, которые получили господдержку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

    В частности, был представлен трейлер исторического фильма «Жамбыл. Новая эра» и текущая работа по монтажу картины. Официально фильм готовится к выходу на большие экраны в начале 2023 года.

    Основной сюжет картины концентрируется на последних девяти годах жизни акына, которого играет народный артист Казахстана Досжан Жанботаев. В актерский состав картины также вошли Ерик Жолжаксынов, Асан Мажит, Анна Старченко, Нуркен Утеулов, Ержан Нурымбет, Досхан Жолжаксынов, Фархад Махмудов и другие.

    Также Даурен Абаев посетил съемочную площадку художественного фильма «Ароматное сердце» - дебютной полнометражной работы режиссера Максима Кодарова. Это социальная драма - история пьющего человека и абьюзера, который получает новое сердце, биологический хозяин которого был учителем младших классов в школе. После операции бывший заключенный начинает замечать изменения.

    Также министр ознакомился с процессом создания анимационного фильма «Ашина. Легенда о небесных волках» режиссера Дильшата Рахматуллина. Это история, совмещающая в себе мотивы древнетюркской мифологии и сказок тюркских народов. Главным элементом, взятым из мифологии, является образ мальчика, как прародителя тюркских народов, которого выходила и вырастила волчица. Предыдущая работа Д. Рахматуллина «Колыбельная», тоже снятая при поддержке ГЦПНК, стала лауреатом нескольких международных кинофестивалей.

    Кроме того, министр посетил съемочную площадку фильма «Носорог» известного режиссера Адильхана Ержанова. Съемочная локация картины находится в Алматинской области. В главных ролях выступают Берик Айтжанов и Анна Старченко.

    Фильмы Адильхана Ержанова представляют страну и получают признание на международных кинофестивалях класса «А», включая Канны, Венецию, Локарно, Роттердам, Брюгге, Стокгольм, Пусан. Он является первым режиссером из Казахстана, удостоившимся престижной премии Asia Pacific Screen Awards – 2019, так называемого азиатского «Оскара».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Культура Минкультуры Анимация
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