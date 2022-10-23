Легендарной пулеметчице Маншук Маметовой - 100 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 октября 1922 года, 100 лет назад, родилась легендарная пулеметчица, первая казахская женщина, которой присвоено звание Героя Советского Союза Маншук Маметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Маншук Маметова - пулеметчица 100-й отдельной стрелковой бригады 3-й ударной армии Калининского фронта, гвардии старший сержант, родилась в 1922 году в ауле Жаскус Ординского района Уральской области Казахстана. Была пятым ребенком в семье. После смерти родителей жила у тети в Алма-Ате. Училась в средней школе, затем на медицинском рабфаке. Одновременно работала в секретариате Совнаркома Казахской ССР. В 1942 году окончила два курса Алма-Атинского медицинского института и добровольцем ушла на фронт.

В Красной Армии была с 1942 года. Сначала ее определили писарем в штаб, затем медсестрой в полевой госпиталь. В свободное время изучила конструкцию пулемета «Максим» (метко стрелять научилась еще в институте) и добилась перевода в стрелковую часть. 15 октября 1943 года войска Калининского фронта, в составе которых воевала Маншук Маметова, вели бои за освобождение города Невеля Псковской области.

В октябре 1943 года в тяжелых боях за освобождение города Невеля (Невельская наступательная операция) при обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулеметного расчета, будучи тяжело раненой осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых.

Была похоронена в городе Невеле.

Звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Маметовой Маншук Жиенгалиевне присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года.

В этом году Международному аэропорту Уральска присвоили имя Героя Советского Союза Маншук Маметовой. А в День Победы в этом году государственный советник РК возложил цветы к памятнику герою Советского Союза, установленному в столице.

Также в сентябре сообщалось, что на киностудии «Казахфильм» при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК снимут документальный фильм о Маншук Маметовой под рабочим названием «Поговори со мной, Маншук…».

Фильм «Поговори со мной, Маншук…» будет снят в жанре «невозможное интервью». В основу документального фильма лягут письма Маншук Маметовой, адресованные матери и людям, тесно связанным с ее трагической судьбой. По страницам этих писем зритель пройдет весь путь героини: от родного Уральска, до Невеля.

Как поделился режиссер фильма Мансур Баймухамбетов, сценарий к картине написал призер международных кинофестивалей Евгений Лумпов.

В кадре отсутствует героиня - Маншук, а зритель услышит лишь ее закадровый голос.

Съемки документального фильма начали в конце сентября.