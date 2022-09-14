Легенда казахстанской эстрады Лаки Кесоглу: Астана – это более звучное и емкое название

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Легенда казахстанской эстрады, советский и казахстанский певец Лаки Кесоглу поделился мнением о возвращении столице прежнего названия. По словам артиста, Астана – это более звучное и емкое название, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Было принято правильное решение. Считаю, что надо вернуть столице прежнее название. Астана переводится как «столица». Это более звучное, емкое название, оно на слуху у всех, люди привыкли, это тоже играет свою роль», - сказал Лаки Кесоглу.

Артист множество раз бывал в столице и выступал с концертами.

«Я помню столицу с самого начала ее формированию. Я помню, как она развивалась на наших глазах. Столица ассоциируется с грандиозной стройкой. Город построили на пустом месте и сделали его современным», - отметил певец.

Ранее депутаты от партии «Жаңа Қазақстан» предложили переименовать столицу в Астану.

Позже стало известно, что предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включили в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.

Фото:old.vecher.kz







