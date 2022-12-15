Легализацию ввезенных в РК автомобилей планируют провести за полгода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев сообщил основные моменты касательно легализации ввезенного из-за рубежа автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В настоящее время вносятся необходимые изменения в законодательство. Парламентом уже приняты первые поправки в Налоговый кодекс, в части установления ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге», - сказал Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК, говоря о поручении Главы государства касательно проведения разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством.

По его словам, легализацию планируется провести в течение 6 месяцев

«Одновременно в рамках другого законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс, в части отмены утилизационного платежа для указанных автомобилей. Кроме того, МВД разрабатывается проект постановления Правительства, определяющий порядок, условия и сроки проведения легализации. При этом, легализация начнется после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия соответствующего постановления Правительства.

К легализуемым автомобилям будут предъявляться три основных требования:

- автомобиль не должен числиться в розыске;

- пройти таможенную очистку (в установленных случаях);

- ввезен до 1 сентября 2022 года.

Требования по возрасту и экологическому классу к автомобилям, подлежащим легализации, предъявляться не будут.

Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ или органов государственных доходов, на сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован.



