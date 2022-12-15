Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Легализацию ввезенных в РК автомобилей планируют провести за полгода

    15 Декабря 2022, 16:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев сообщил основные моменты касательно легализации ввезенного из-за рубежа автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В настоящее время вносятся необходимые изменения в законодательство. Парламентом уже приняты первые поправки в Налоговый кодекс, в части установления ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге», - сказал Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК, говоря о поручении Главы государства касательно проведения разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством.

    По его словам, легализацию планируется провести в течение 6 месяцев

    «Одновременно в рамках другого законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс, в части отмены утилизационного платежа для указанных автомобилей. Кроме того, МВД разрабатывается проект постановления Правительства, определяющий порядок, условия и сроки проведения легализации. При этом, легализация начнется после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия соответствующего постановления Правительства.

    К легализуемым автомобилям будут предъявляться три основных требования:

    - автомобиль не должен числиться в розыске;

    - пройти таможенную очистку (в установленных случаях);

    - ввезен до 1 сентября 2022 года.

    Требования по возрасту и экологическому классу к автомобилям, подлежащим легализации, предъявляться не будут.

    Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ или органов государственных доходов, на сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК Авто с иностранными номерами
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 20 тысяч автомобилей с правым рулем зарегистрировано в РК
    64 нарколаборатории ликвидировали МВД и КНБ в 2022 году – Генпрокуратура РК
    Задержать злостных нарушителей ПДД в Акмолинской области поручил глава МВД
    Более 14 млрд тенге выплачено пострадавшим во время январских событий предпринимателям
    Популярное
    1 Задержать злостных нарушителей ПДД в Акмолинской области поручил глава МВД
    2 Поставил задачу ускорить темпы строительства проблемных долевых объектов – аким Астаны
    3 Громкие дела акмолинских интернет-мошенников озвучили в МВД
    4 Обязанности по уходу за детьми делятся между супругами поровну в 40 % семей
    5 Директора больницы в Карагандинской области осудили за хищение «ковидных» надбавок
    Новости партнеров