Легализацию криптобирж в Казахстане прокомментировал Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин ответил на вопрос по поводу введения налога цифровой майнинг, который будет исчисляться из объемов потребляемой электроэнергии, также по легализации криптобирж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в СЦК Багдат Мусина прокомментировал ситуацию в криптоиндустрии.

«Еще в прошлых годах мы взяли курс, чтобы легализовать майнинговую сферу. Но ее легализация и прописывание, как вида деятельности майнинга, мы видим, проходит не так охотно. То есть, есть компании, которые занимаются майнинговой деятельностью, но находятся в серой зоне, потребляют электроэнергию, которая могла бы быть направлена на другие предприятия. Норма по введению одного тенге с одного киловата поспособствует выводу из тени тех майнеров, кто в серой зоне», - пояснил Багдат Мусин.

По словам министра, любая отрасль должна приносить добавленную стоимость в экономику.

«Сегодня майнинговая сфера развивается бурно, от нее добавленной стоимости население не чувствует. Почему? Нет налогов, мы не видим тысячи людей, работающих в этой сфере. Но понятно, что инвестиции идут», - отметил он.

Министр также назвал главные направления, чтобы инвестиции работали во благо каждого казахстанца.

«Легализовать все майнинговые фермы. На самом деле заработок в криптоиндустрии происходит на майнинге в первую очередь, когда люди добывают, потом эти биткоины продают за рубежом, далее криптобиржа. На заработок намного больше на других странах. Все страны проанализировали. Есть страны, которые не зарабатывают на майнинге, но у них есть большие криптобиржы и криптооборот, и они с него налог получают», - считает министр.

Глава МЦРИАП рассказал, как в стране можно развивать криптоиндустрию.

«Идем в двух направлениях. Выводим из тени все майнинги, но нужно отметить, что КПН и другие виды налогов, ИПН на работника - они не платят. Имеют возможность не платить, зарегистрировавшись в Astana Hub. То есть, там регистрируешься и не платишь КПН - 20 процентов. Это послабление действует и будет действовать. Мы говорим, что какого-то неимоверного роста точно не будет. Мы должны легализовать и сделать эту сферу экономически рентабельной для страны», - сказал спикер.

Также он прокомментировал вопрос легализации криптобирж в Казахстане.

«На площадке МФЦА мы делаем возможным регистрацию криптобирж, тогда у нас замыкается круг. Те, кто добывает биткоины здесь, они продают ее через нашу криптобиржу. Соответственно, мы налог с продаж на криптобирже уже потом будем получать (…). Наш прицел на легализацию криптобирж, чтобы добытые криптовалюты торговались на наших криптобиржах, тем более есть МФЦА», - резюмировал Багдат Мусин.