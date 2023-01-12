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    Легализация иностранных автомобилей стартует в Казахстане

    12 Января 2023, 12:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Когда начнется легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан», - сказал Игорь Лепеха.

    Отмечено, что в целях исполнения данного поручения ранее были внесены необходимые законодательные изменения.

    Ставка 200 тысяч тенге – Закон РК от 21 декабря 2022 года «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» - вводится в действие с 1 января 2023 года.

    Отмена утильсбора – Закон РК от 30 декабря 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства» - вводится в действие с 12 января 2023 года.

    Кроме того, Правительством 11 января текущего года утверждены Правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров).

    «Правила вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования, то есть, учитывая, что Правила опубликованы сегодня, они вступят в силу 23 января 2023 года (в понедельник) и с этого дня мы приступаем к легализации иностранных автомобилей», - пояснил Игорь Лепеха

    Указанными Правилами установлены конкретные критерии, в каких случаях автомобили подлежат легализации с уплатой ставки сбора в размере 200 тысяч тенге и освобождением от утильсбора.

    Первое – автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года;

    Второе – транспортное средство не должно находиться в розыске;

    Третье – автомобиль должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

    Четвертое – необходимо пройти таможенную очистку.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК Общество
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