Леффлер сделал новое заявление о большом бое Головкина с чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер прокомментировал потенциальный бой с японским боксером Риотой Муратой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Геннадий — чемпион мира, Мурата – тоже чемпион мира, олимпийский чемпион. Мы обсудим с DAZN возможность проведения этого большого боя в Японии. Впрочем, также у нас есть и другие хорошие имена в среднем весе», — сказал Леффлер.

Риота Мурата является «регулярным» чемпионом мира в среднем весе по версии WBA. Геннадий Головкин же владеет поясами IBF и IBO. Ранее Леффлер и новый сопромоутер Головкина Эдди Хирн уже высказывались о возможном поединке в Японии — оба нашли его выгодным и заманчивым вариантом.