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    Ледяной затор ликвидируют на реке Уба в ВКО

    9 Апреля 2022, 19:48

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ледяной затор образовался на реке Уба в Восточном Казахстане. Спасатели и сотрудники местных исполнительных органов провели аэровизуальное обследование данного участка и приняли решение организовать взрывные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «Для проведения работ было использовано 2347, 5 кг взрывчатых веществ на площади 6067 м.кв. Рыхление льда позволит на затороопасном участке предотвратить случаи подтопления прибрежных территории и не позволит воде подойти к поселку. После проведен контрольный мониторинг на вертолете, чтобы лёд на реке не сосредотачивался далее», - сообщили в ДЧС.

    Также сообщается, что образовавшийся затор на реке Уба привел к подтоплению 2 жилых домов и трёх придомовых территорий в селе Речное.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Видео Паводок ДЧС
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