Ледяная корка сформировалась в пяти районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи продолжают плановые снегосъемки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», частоту снегосъемок увеличили перед половодьем. Последние съемки показали, что высота снега варьируется от 8 до 47 см. Максимум наблюдается в Кызылжарском районе, минимум – в Акжарском. В прошлом году в этот период высота снега составляла до 31 см.

Запас воды – от 26 до 172 мм в метровом слое. Максимальный уровень влагозапасов отмечается в районе имени Г. Мусрепова, минимальный – в Акжарском районе.

Сумма зимних осадков меньше показателей сезона 2020-2021 года по всем пунктам наблюдения.

«Снегомерные маршруты в Акжарском и Тайыншинском районе были либо покрыты снегом менее чем наполовину, либо снег на них отсутствовал вообще. В других районах области покрытость снегомерных маршрутов снегом составляет 90-100%. При этом в Жамбылском, Кызылжарском, Мамлютском, Тимирязевском и Уалихановском районе местами фиксируются ледяная корка или снег, насыщенный водой», - рассказали в североказахстанском «Казгидромете».

В ближайшие дни в регионе ожидается повышение температуры воздуха, осадки. Служба спасения предупредила об активном таянии снега, формировании талых вод и подъеме уровня воды в реках.

Ранее начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов отмечал, что осадки и образование ледяной корки могут осложнить паводковую ситуацию.