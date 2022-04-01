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      Северо-Казахстанская область

    Ледяная корка сформировалась в пяти районах СКО

    1 Апреля 2022, 22:32

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи продолжают плановые снегосъемки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», частоту снегосъемок увеличили перед половодьем. Последние съемки показали, что высота снега варьируется от 8 до 47 см. Максимум наблюдается в Кызылжарском районе, минимум – в Акжарском. В прошлом году в этот период высота снега составляла до 31 см.

    Запас воды – от 26 до 172 мм в метровом слое. Максимальный уровень влагозапасов отмечается в районе имени Г. Мусрепова, минимальный – в Акжарском районе.

    Сумма зимних осадков меньше показателей сезона 2020-2021 года по всем пунктам наблюдения.

    «Снегомерные маршруты в Акжарском и Тайыншинском районе были либо покрыты снегом менее чем наполовину, либо снег на них отсутствовал вообще. В других районах области покрытость снегомерных маршрутов снегом составляет 90-100%. При этом в Жамбылском, Кызылжарском, Мамлютском, Тимирязевском и Уалихановском районе местами фиксируются ледяная корка или снег, насыщенный водой», - рассказали в североказахстанском «Казгидромете».

    В ближайшие дни в регионе ожидается повышение температуры воздуха, осадки. Служба спасения предупредила об активном таянии снега, формировании талых вод и подъеме уровня воды в реках.

    Ранее начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов отмечал, что осадки и образование ледяной корки могут осложнить паводковую ситуацию.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Паводок Регионы Казахстана Погода Природа Вода
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