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    Ледовый дворец строят в Туркестане

    5 Марта 2023, 20:01

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане идет строительство ледового дворца. Об этом сообщил главный инженер ТОО «Integra Construction» Саян Курманов, ведущего строительство объекта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    По словам представителя строительной компании, ледовый дворец рассчитан на 1200 зрителей. Полностью завершены подземные бетонные и кровельные работы ледовой арены. Выполнено 90% внутренних отделочных работ, доставлено 85% оборудования, необходимого для катка. Доставка остального оборудования ожидается к середине марта.

    «Впервые в истории Туркестана можно будет профессионально заниматься зимними видами спорта. Основное оборудование, необходимое для ледового дворца, доставляется от итальянской компании Itema, а льдогенератор доставляется из Канады. Трансформационные борта производятся в Финляндии. Его особенность в том, что площадь арены для фигурного катания и хоккея можно менять с помощью передовых технологий. То есть защитные борта двигаются автоматически. Благодаря этому ледовый дворец можно эффективно использовать для нескольких видов спорта. Аналога такой арены в нашей стране нет. Мы верим, что строительство ледового дворца позволит туркестанским спортсменам в будущем добиться больших высот в зимних видах спорта», - отметил С. Курманов.

    Спорткомплекс «Олимпийский центр» обслуживает людей в соответствии с современными требованиями, а в прошлом году был открыт не имеющий аналогов теннисный центр. Также ведется реконструкция спортивного комплекса имени Бекзата Саттарханова. Еще в Туркестане строится спортивный комплекс гребного канала олимпийского типа.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Спорт Строительство Туркестан
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