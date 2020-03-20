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    Ледовую переправу закрыли для движения в ВКО

    20 Марта 2020, 11:38

    КУРЧУМСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области закрыли движение через ледовую переправу «Кызыл ту», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Управление административной полиции ДП ВКО информирует жителей области, что с 20 марта в связи с повышением температуры окружающего воздуха, обильным таянием снега и льда закрыто движение через ледовую переправу «Кызыл ту». Необходимо соблюдать требования установленных запрещающих дорожных знаков, исключить проезд транспортных средств через ледовую переправу», - отметили в ведомстве.

    Транспортное сообщение Курчумского района с областным центром до открытия паромной переправы будет осуществляться только по автомобильным дорогам: Курчум - Большенарым - Алтай - Усть-Каменогорск и Курчум - Зайсан - Усть-Каменогорск.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Транспорт Безопасность Паводок МВД РК Дороги
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