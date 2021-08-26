Ледники в Жамбылской области уменьшились в объемах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Исследования горных рек и озер, расположенных на северном склоне Киргизского хребта в Меркенском районе, провели специалисты жамбылского филиала ГУ «Казселезащита» МЧС РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Жамбылской области.

Жамбылским территориальным эксплуатационным управлением ГУ «Казселезащита» МЧС проведена исследовательская работа по десяти моренным и отвальным озерам, находящимся на высоте 3 168 – 3 662 метров над уровнем моря, в бассейне рек Меркенского района Аспара и Мерке.

Отметим, что моренные озера представляют собою замкнутые котловины впадин в ледниковой массе. Образуются моренные озера в результате неравномерного вытаивания глыб льда или расположенных между грядами конечных морен.

Исследования проводились разведочной группой в составе восьми человек, они передвигались по труднодоступным горным тропам только гужевым транспортом. В период проведения исследований температура воздуха в горных районах в ночное время составила 9 градусов тепла, в дневное время +18.

«Селеопасные территории в бассейне реки Аспара включают 134 объекта с населением 550 человек, - рассказал заместитель руководителя Жамбылского территориального эксплуатационного управления ГУ «Казселезащита» МЧС РК Нурлан Абдуов. – Здесь исследовано шесть питаемых ледниками моренных озер третьей категории опасности. Батиметрические обследования, то есть изучение рельефа подводной части водных бассейнов озёр, рек, проведены на моренном озере №6 третьей категории не сельскохозяйственности. В бассейне реки Мерке проживают 711 человек, имеется 50 объектов. Сделан батиметрический замер моренного озера №1, также относящегося к третьей категории не сельскохозяйственности».

По словам спикера, результаты исследования показали, что объемы ледников на Кыргызском хребте, в сравнении с 2020 годом, уменьшились на 4 - 7%.

«Моренные озера, расположенные в древней и современной морене, находятся в проточном режиме с поверхностными и подземными путями, то есть поток воды, поступающий в озеро, сбрасывается из озера в том же объеме. Уровень воды в озерах опустился на 30 - 40 см. В некоторых из них было установлено, что вода стояла умеренно. Это говорит о том, что в зимний период в горной зоне наблюдается незначительное количество снежных запасов. Это означает, что сейчас нет угрозы населенным пунктам и объектам из моренных озер. Поэтому нет запросов на работы по спуску озер на безопасный уровень», - отметил Нурлан Абдуов.

Как пояснили в ведомстве, батиметрические измерительные работы на моренных озерах проводятся для предупреждения угрозы селей в горных населенных пунктах в Меркенском, Жуалынском и Рыскуловском районах Жамбылской области. В высокогорных зонах вероятно формирование моренных озер и селевых наносоводных паводков тало-снегового и ливневого характера. В высокогорных зонах хребтов Каратау, Алатау, Киргизского хребта вероятны сели тало-снегового и ливневого характера. Работы по аэровизуальному обследованию моренных озер, расположенных на территории Жамбылской области, ведутся на постоянной основе.

В Жамбылской области находятся 25 моренных озер, и 20 таких озер расположены в Меркенском и Рыскуловком районах на высотах от 2 600 до 4400 метров. В регионе непрерывно ведется работа по профилактике стихийных бедствий на высокогорье, изучается состояние гидротехнических сооружений.



