Лёд взрывают на водоемах Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Для предотвращения образования ледяных заторов на реках и искусственных водоемах ДЧС по Костанайской области приступил к проведению взрывных работ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в ведомстве, рыхление льда на реках в преддверии весеннего паводка, по опыту прошлых лет, показало свою эффективность в деле недопущения подтопления прибрежных территорий вблизи населенных пунктов.

«В Карасуском районе на реке Карасу прогремели сразу 2 взрыва. Первый взрыв бригада взрывников произвела перед платиной, в 3 километрах от села Белозерка. Второй – перед автомобильным мостом, в 300-х метрах от села Зеленовка. При этом было забурено 140 скважин. Общий объем выполненных работ по рыхлению льда составил более семи кубическим метров, толщина ледового покрытия в местах подрыва в пределах от 90 до 110 см»,- рассказали в ДЧС.

Проведены взрывные работы и на территории Жангельдинского района, вблизи села Ошаганды, на небольшой реке Тюнтюгур возле поселка Карамырза. Место взрыва, к слову, выбрали не случайно. В апреле прошлого года паводковыми водами здесь было подтоплено несколько десятков жилых домов.

Как отмечают в ДЧС, организации взрывных работ предшествовала тщательная подготовка с учетом площади взрыва и толщины льда. Для эффективности взрыва специалисты ведомства предусмотрели необходимое расстояние между скважинами и количество требуемой взрывчатки.