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    Лед взрывают на реках Костанайской области

    6 Апреля 2020, 23:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с ранней весной, паводок в Костанайской области начался раньше обычного на две недели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В эти дни воду с полей и подъема уровня рек ожидают в трех районах: Карасуском, Сарыкольском и Узункольском. На контроле находятся все близлежащие села. Всего в зоне риска 99 населенных пунктов. Организованы круглосуточные дежурства на паводкоопасных участках. Территориальные подразделения ДЧС совместно с местными исполнительными органами проводят работы по откачке и отводу талых вод с полей. Критических отметок по повышению уровня воды в реках Костанайской области не отмечается. Свободные объемы в двух основных водохранилищах: Каратамарском и Верхне-Тобольском составляют 546 млн куб. метров, что позволяет принять, прогнизируемые Казгидрометом, объемы приточных и сточных вод.

    В связи с резким повышением температуры и активным таянием большого скопления снегозапасов на полях, принято решение о проведении дополнительных взрывных работ на водоемах Карасуского района. В минувшие выходные шесть взрывов прогремели на реке Кундузда вблизи села Новоселавка Ильичевского сельского округа. Рыхление льда позволит избежать заторов на шести участках водоема. Ожидается, что именно сюда направится часть талых вод с полей во время массового таяния снега. В результате взрывных работ уровень воды в реке пошел на спад.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Паводок МВД РК
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