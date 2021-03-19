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    Лёд взрывают на реках Карагандинской области

    19 Марта 2021, 21:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области принимают меры для защиты от паводка. На реках начали взрывать лёд, чтобы предупредить заторы и затопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС региона, взрывные работы провели на реке Сабыркожа вблизи села Николаевка Осакаровского района.

    Спасатели просят жителей быть осторожнее.

    «Ни в коем случае не выходите на лёд, так как от взрывной волны на поверхности образуются трещины. Переходить водоёмы по льду весной опасно», - предупреждают в ведомстве.

    Продолжаются и другие работы: вывоз снега, очистка водопропускных сооружений. По информации ДЧС, из населённых пунктов уже вывезли больше миллиона кубометров снежной массы. Расчищено более 1 600 водопропускных сооружений.

    Идёт сброс воды из основных водохранилищ.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Паводок
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