Лёд взрывают на реках Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области принимают меры для защиты от паводка. На реках начали взрывать лёд, чтобы предупредить заторы и затопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС региона, взрывные работы провели на реке Сабыркожа вблизи села Николаевка Осакаровского района.

Спасатели просят жителей быть осторожнее.

«Ни в коем случае не выходите на лёд, так как от взрывной волны на поверхности образуются трещины. Переходить водоёмы по льду весной опасно», - предупреждают в ведомстве.

Продолжаются и другие работы: вывоз снега, очистка водопропускных сооружений. По информации ДЧС, из населённых пунктов уже вывезли больше миллиона кубометров снежной массы. Расчищено более 1 600 водопропускных сооружений.

Идёт сброс воды из основных водохранилищ.