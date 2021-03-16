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Лед взрывают на малых реках в СКО

16 Марта 2021 20:41
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Лед взрывают на малых реках в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Уалихановском районе Северо-Казахстанской области, на реке Селеты, начались взрывные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, лед на реке необходимо взорвать, чтобы предотвратить заторы и возможный подъем уровня воды. В период паводка река напоминает бурлящий поток и угрожает подтоплениями селу Кулыколь.

«Заложили в общей сложности 140 кг петрогена. В условленное время взрывчатку поэтапно привели в действие на трех участках по руслу реки: на водопропускном сооружении «Жыра» на дороге, соединяющей села Каратал и Кулыколь, в двух и в пяти километрах от села Кулыколь, на общей площади в одну тысячу квадратных метров. Весь период проведения взрывных работ занял пять часов. Проводила их специализированная организация из Кокшетау», - проинформировали в пресс-службе.

Начальник департамента Рамиль Камалов на одном из заседаний акимата отмечал, что взрывные работы на водоемах, где часто возникают ледовые заторы, необходимо провести в марте. По данным Казгидромета, по руслу реки Селеты объемы влагозапасов на конец февраля были в пределах среднемноголетних значений.



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#Северо-Казахстанская область   #Паводок  
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Автор:

Олеся Жуковень

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