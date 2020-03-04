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    Лед начали взрывать на реках в Восточном Казахстане

    4 Марта 2020, 11:00

    ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области начали взрывать лед на реках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В отделе по чрезвычайным ситуациям Шемонаихинского района сообщили, что 3 марта 2020 года на реке Уба в районе автомобильного моста города Шемонаихи для предотвращения возникновения ледовых заторов в период прохождения паводка проведены подрывы льда.

    «Соответствующие мероприятия запланированы в селах Верх-Уба и Убинка, а также в районе железнодорожного моста города Шемонаихи», — пояснили в отделе по ЧС.

    Кроме того, в отделе по чрезвычайным ситуациям просят жителей и гостей района соблюдать спокойствие вовремя противопаводковых мероприятий на реках.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Паводок
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