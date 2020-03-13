Лед будут взрывать на Иртыше в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее на реке Иртыш будут проведены профилактические взрывные работы по дроблению льда, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской акимат.

«Для предотвращения ледовых заторов и безаварийного пропуска паводковых вод планируется провести профилактические взрывные работы по дроблению льда на реке Иртыш в микрорайоне Мирный (район ипподрома) 14 марта с 10.00 до 16.00 часов», - пояснили в городском акимате.

В акимате попросили горожан отнестись с пониманием к проводимым противопаводковым мероприятиям.