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    Лечение в стационарах получают 962 пациента с коронавирусом в РК

    19 Июля 2022, 08:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стационарах находится 962 пациента, на амбулаторном уровне – 8 775 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    На 19 июля лечение от коронавируса продолжают получать 9 737 человек (–9 633+ и 104 КВИ-).

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 20 пациентов,

    в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,

    на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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