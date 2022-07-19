Лечение в стационарах получают 962 пациента с коронавирусом в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стационарах находится 962 пациента, на амбулаторном уровне – 8 775 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

На 19 июля лечение от коронавируса продолжают получать 9 737 человек (–9 633+ и 104 КВИ-).

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 20 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



