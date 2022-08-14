Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 23 тыс. 279 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 14 августа лечение от КВИ продолжают получать 23 тыс. 279 человек (–22 969+ и 310 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 тыс. 185 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 тыс. 094 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 26 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – девять пациентов, на аппарате ИВЛ – четыре пациента.

Ранее сообщалось , что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а 1 тыс. 737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Вторым компонентом вакцины против КВИ в Казахстане провакцинировано 10 млн 544 тыс. 418 человек.



