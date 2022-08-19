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    Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 21 тыс. 514 человек

    19 Августа 2022 09:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 19 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 тыс. 514 человек (–21 209+ и 305 КВИ-), из них в стационарах находится – 918 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 тыс. 596 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – три пациента, на аппарате ИВЛ – четыре пациента.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, 1 тыс. 338 человек выздоровели от КВИ.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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