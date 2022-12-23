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    Лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 523 казахстанца

    23 Декабря 2022, 08:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 23 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 523 человека (–2 399+ и 124 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    В стационарах находятся 333 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 2 190 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента, на аппарате ИВЛ – два пациента.

    Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 271 казахстанца за сутки. По состоянию на 23 декабря 2022 года первым компонентом против КВИ в Казахстане провакцинировано 10 млн 854 тысячи 663 человека, вторым компонентом – 10 млн 619 тысяч 826 человек. Ревакцинировано – 5 млн 720 тысяч 317 казахстанцев.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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