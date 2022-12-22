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    Лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 414 казахстанцев

    22 Декабря 2022, 08:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 22 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 414 человек (–2 291+ и 123 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    В стационарах находятся 311 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 2 103 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – девять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.

    Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели 282 казахстанца за сутки.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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