Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Лечение от КВИ продолжают получать 1860 казахстанцев

    24 Апреля 2023, 09:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 24 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 309 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 1 153 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 156 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 156 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 153 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 2 пациента.

    Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 25 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Популярное
    1 Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    2 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    3 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    4 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации