Лечение от КВИ продолжают получать 1860 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 24 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 309 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 153 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 156 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 156 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 153 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 2 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 25 человек.



